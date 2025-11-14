В пермской деревне Кондратово благоустроили новый сквер

Благоустройство нового сквера завершилось в деревне Кондратово Пермского округа Пермского края, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона. Работы проводились в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На территории сквера оборудованы прогулочные дорожки, установлены скамейки, урны и современные системы уличного освещения. Проведены работы по озеленению, а центральным элементом стала игровая зона для детей — конструкция из натуральных бревен с прочной сеткой. Всего в 2025 году в Пермском крае планируется благоустроить 154 объекта: 53 двора и 101 общественную территорию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.