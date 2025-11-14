В пермской деревне Кондратово благоустроили новый сквер

На территории сквера оборудованы прогулочные дорожки, установлены скамейки, урны и современные системы уличного освещения. Проведены работы по озеленению, а центральным элементом стала игровая зона для детей — конструкция из натуральных бревен с прочной сеткой. Всего в 2025 году в Пермском крае планируется благоустроить 154 объекта: 53 двора и 101 общественную территорию.