Польша открывает 17 ноября давно закрытые погранпереходы в Бобровниках и Кузнице на границе с Беларусью

Тем временем полностью закрывшая границу с Беларусью Литва не ответила за два дня на предложение о переговорах по ситуации. Тем временем Беларусь переместила на стоянку все литовские фуры (а их примерно 1300) от погранпереходов, включая брошенные на обочине.