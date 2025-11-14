Польша открывает 17 ноября давно закрытые погранпереходы в Бобровниках и Кузнице на границе с Беларусью

Польша открывает 17 ноября ранее закрытые погранпереходы в Бобровниках и Кузнице на границе с Беларусью. Об этом пишет БелТА, ссылаясь на распоряжение министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского.
По распоряжению главы польского МВД возобновляется работа погранпереходов «Кузница Белостоцкая — Брузги» и «Бобровники — Берестовица». Уже с 17 ноября польская сторона начнет пропускать легковые авто и автобусы через свой КПП в Кузнице. А через КПП в Бобровниках пойдут также и грузовики из стран Евросоюза и Швейцарии.
Ранее 17 ноября премьер Дональд Туск сказал, когда Польша откроет два КПП на границе с Беларусью, а МВД Польши назвало причину этого решения.
Напомним, погранпереход «Бобровники — Берестовица» был закрыт Польшей в феврале 2023 года, а «Кузница Белостоцкая — Брузги» — в ноябре 2021-го. На границе Польши с Беларусью долгое время работали только два пункта — «Брест — Тересполь» и «Козловичи — Кукурыки». Закрытыми остаются КПП «Домачево — Славатыче» и «Песчатка — Половцы».
Тем временем полностью закрывшая границу с Беларусью Литва не ответила за два дня на предложение о переговорах по ситуации. Тем временем Беларусь переместила на стоянку все литовские фуры (а их примерно 1300) от погранпереходов, включая брошенные на обочине.