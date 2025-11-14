Президент Польши Навроцкий объявил о прекращении помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу, 14 ноября, объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины.
— Если вы смотрите на нас, премьер-министр (Польши Дональд Туск — прим. «ВМ»), то напоминаю, что я подписал закон о помощи украинцам в последний раз. Я думаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала конфликта должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам в нашей стране, — подчеркнул польский лидер.
Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте». К таким документам, в частности, относится проект о пособии для граждан Украины, поскольку он не учитывал позиции всех основных кандидатов в президенты страны, предлагавших выплачивать пособие только работающим украинцам, передает газета Wiadomosci.
В тот же день Дональд Туск заявил, что коррупционные скандалы на Украине снижают готовность западных стран продолжать поддержку Киева. По его словам, и в Польше, и в Европе уровень проукраинского энтузиазма значительно сократился.