На Украине экс-замминистра энергетики Хейла обвинили в получении взятки

Александра Хейла обвинили в получении взятки за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования.

Источник: Аргументы и факты

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело экс-замминистра энергетики Александра Хейла по обвинению в получении взятки, пишет украинское издание «Экономическая правда».

«НАБУ и САП направили в суд дело бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла, которого обвиняют в получении взятки за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования», — сказано в публикации.

При этом, по данным издания, в отношении еще двух фигурантов дела вынесли обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали главу политической партии при получении крупной взятки.