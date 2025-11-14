Ричмонд
Ноябрь в Молдове не перестает удивлять: Осень аномально теплая — до +12, синоптики подсказали, когда будет +16 — ждём

Какой будет погода в Молдове в субботу, 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе в субботу, 15 ноября ожидается около 12 градусов тепла. Облачность 36%. Так что солнце мы увидим. Ветер юго-западный — 15 км/час. Максимальные порывы — 35 км/час. Ночью около 5 градусов со знаком плюс, ветер немного стихнет. Собственно, практически не будет ощущаться. Осадки не предвидятся.

В этот день в прошлом году в столице было +4.

На юге Молдовы днем +14, ночью +6.

На севере страны днем +9, ночью +1, облачно.

