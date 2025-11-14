Полиция Израиля отреагировала на скандал с флагом на концерте Галкина*

Израильская полиция не получала никаких обращений с просьбой дать правовую оценку действиям артиста Максима Галкина*, который на одном из выступлений накрыл национальное знамя украинским флагом.
— Если кто-то видит (оскорбление или нарушение — прим. «ВМ»), то пусть подаст жалобу в полицию, — передает сообщение местных правоохранителей РИА Новости.
Днем появилась информация о том, что Министерство национальной безопасности Израиля проверяет Галкина* по подозрению в неуважении к государственному флагу страны после инцидента на концерте в Петах-Тикве.
Кроме того, артист может «потерять права» на свое имя. Дело в том, что в Роспатент поступило заявление, в рамках которого прекращается охрана его товарного знака.
Его жена, певица Алла Пугачева, в то же время сохранила права на 166 своих песен в России и может получать доход за их использование. Из всех треков певица написала текст к 40 из них, а также выступила в качестве композитора 146 песен.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.