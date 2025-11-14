Ричмонд
На Запорожской АЭС отключилась одна из двух линий электропередачи

Собственные нужды Запорожской АЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1».

Источник: Аргументы и факты

Линия электропередачи «Днепровская», которая обеспечивает собственные нужны Запорожской атомной электростанции, оказалась отключена, сообщает пресс-служба станции.

«Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи “Днепровская” — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС», — сказано в публикации.

Сейчас собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1». Ситуация контролируется со стороны персонала.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигло договоренности о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше