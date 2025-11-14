Ричмонд
Вакцинация от гриппа в Таганроге вышла на финишную прямую

116,9 тысячи жителей Таганрога привились от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

Прививочная кампания от гриппа в Таганроге подходит к завершению, вакцинация продлится еще две недели. Об этом 14 ноября в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Всего к этому моменту в приморском городе привились 116,9 тысячи человек, то есть примерно 48,3% населения. При этом для создания надежного коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинацию прошли не менее 60% жителей.

— Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать это. Особое внимание обращаю руководителей предприятий, которые должны позаботиться о здоровье своих сотрудников. Самое верное решение — подумать о здоровье заблаговременно и сделать прививку, — подчеркнула Светлана Камбулова.

Добавим, ранее в Ростовской области выявили первые случаи гриппа.

