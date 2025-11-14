«Мечтал о дочери еще будучи подростком»: Актер Давид Манукян рассказал о счастье быть отцом

«Когда ты делаешь из любви и когда ты внутри полностью уверен во всем, и ты создал все для того, чтобы как бы все хорошо работало, ты не воспринимаешь это как сложности. Я понимаю, когда говорят: “ой, сложно, тяжело”, но я настроен чуть по-другому на это. Каждую сложность я её переворачиваю в то, что вот я кайфую», — рассказал Манукян журналисту KP.RU.