«Мечтал о дочери еще будучи подростком»: Актер Давид Манукян рассказал о счастье быть отцом

Актер Давид Манукян рассказал о счастье быть отцом.

32-летний блогер и рэпер Давид Манукян (более известный, как DAVA) впервые стал отцом в мае этого года. Его супруга, певица Мари Краймбрери родила долгожданную дочку, причем Манукян присутствовал на родах. В беседе с журналистом KP.RU рэпер признался, что о дочери он мечтал еще с подросткового возраста.

«Это моя мечта сбылась. Мечта всей моей жизни. У меня есть пост во ВКонтакте, я лет 15 назад делал, еще подростком. Я там Бэкхэма с дочкой выложил, написал, что я мечтаю об этом, и ещё будучи подростком. И это случилось. Это самое глобальное, что могло со мной произойти», — поделился Давид.

Рассказал он и о том, как справляется с новой для себя ролью отца. Блогер признался, что в этом амплуа ему нравится буквально все.

«Когда ты делаешь из любви и когда ты внутри полностью уверен во всем, и ты создал все для того, чтобы как бы все хорошо работало, ты не воспринимаешь это как сложности. Я понимаю, когда говорят: “ой, сложно, тяжело”, но я настроен чуть по-другому на это. Каждую сложность я её переворачиваю в то, что вот я кайфую», — рассказал Манукян журналисту KP.RU.

Напомним, что свою беременность Мари Краймбрери рассекретила в начале февраля 2025 года.

А уже в марте стало известно, что знаменитости сыграли тайную свадьбу, на которой присутствовали только их самые близкие люди. Именно тогда в свой день рождения блогер опубликовал фотографии из ЗАГСа и сообщил, что «мечты сбываются».