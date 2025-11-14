Укравшего картину Бэнкси британца приговорили к 13 месяцам тюрьмы

Ларри Фрейзера, который украл картину «Девочка с воздушным шаром» уличного художника Бэнкси из галереи в Лондоне, приговорили к 13 месяцам тюремного заключения. Об этом стало известно в пятницу, 14 ноября, из заявления Скотленд-Ярда.
9 октября Фрейзер, проживающий в пригороде Лондона Бектоне, признал в суде свою вину по обвинению в ограблении, которое совершил 8 сентября 2024 года.
Злоумышленника задержали спустя два дня после преступления по месту жительства. После этого картину с оценочной стоимостью около 270 тысяч фунтов вернули в галерею Grove Gallery, расположенную в районе Фицровия в центре Лондона. Второго обвиняемого по этому делу, 54-летнего Джеймса Лава, оправдала коллегия присяжных, передает ТАСС.
19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа м бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления. Согласно оценкам представителей французского музея, общая сумма ущерба от ограбления составляет 88 миллионов евро.