Двое юношей и двое девушек погибли от отравления угарным газом в Железногорске

Двое юношей и двое девушек возрастом от 22 до 27 лет погибли в Железногорске Курской области от отравления угарным газом. Правоохранители нашли их тела в одном из гаражей местного кооператива. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
— Информация о произошедшем уточняется. Приношу соболезнования родным и близким. Тяжелейшее горе для родителей. Ситуацию буду держать на личном контроле, — написал глава области в своем Telegram-канале.
Другой случай произошел в середине октября, когда в поселке Магистральном Иркутской области в автомобиле Lada Kalina, припаркованном на автозаправочной станции, нашли трех мужчин, насмерть отравившихся угарным газом.
До этого двое детей погибли, также отравившись угарным газом в жилом доме в Перми. Прибывшие на место медики констатировали смерть двух из них — девочек 2007 и 2010 годов рождения.