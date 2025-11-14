Двое юношей и двое девушек погибли от отравления угарным газом в Железногорске

Двое юношей и двое девушек возрастом от 22 до 27 лет погибли в Железногорске Курской области от отравления угарным газом. Правоохранители нашли их тела в одном из гаражей местного кооператива. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.