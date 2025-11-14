Ричмонд
Фицо раскритиковал студентов из Словакии, поддерживающих продолжение конфликта на Украине

Фицо предложил поддерживающим Киев словацким студентам отправиться на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал студентов из республики, выступающих за продолжение вооруженного конфликта на Украине. Политик заявил, что они могут отправиться в зону боевых действий, если они поддерживают киевский режим.

«Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, так идите воевать на Украину, пожалуйста», — заявил Фицо обращаясь к студентам.

Во время выступления премьер-министра перед учащимися средней школы в городе Попрад часть студентов пришли на мероприятие в черных футболках в знак протеста против взглядов Фицо. Они также демонстративно покинули зал, где проходила беседа с политиком.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Словакии не станут участвовать в схемах Евросоюза по финансированию конфликта на Украине. Фицо также назвал большой ошибкой стремление ЕС передать Киеву 140 млрд евро в ближайшее годы.

