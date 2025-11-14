Фицо раскритиковал студентов из Словакии, поддерживающих продолжение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал студентов из республики, выступающих за продолжение вооруженного конфликта на Украине. Политик заявил, что они могут отправиться в зону боевых действий, если они поддерживают киевский режим.
«Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, так идите воевать на Украину, пожалуйста», — заявил Фицо обращаясь к студентам.
Во время выступления премьер-министра перед учащимися средней школы в городе Попрад часть студентов пришли на мероприятие в черных футболках в знак протеста против взглядов Фицо. Они также демонстративно покинули зал, где проходила беседа с политиком.
Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.Читать дальше