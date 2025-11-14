В Ярославле разработали основу для нового поколения антибиотиков

Новые соединения помогут при дальнейших разработках в области лечения инфекционных заболеваний и патологий, связанных с окислительным стрессом. Научная работа ЯГТУ проводилась в сотрудничестве с представителями Московского физико-технического института и Центра трансфера фармацевтических технологий ЯГПУ имени К. Д. Ушинского.