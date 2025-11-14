Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Румынии выразил протест послу РФ из-за инцидента с падением обломков дрона

Жертв в результате инцидента с обломками дрона в Румынии не было.

Источник: Комсомольская правда

МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева для вручения ноты протеста. Поводом послужил инцидент с предполагаемым падением обломков беспилотного летательного аппарата на румынской территории. Об этом сообщает румынское издание Informat.ro.

По сведениям портала, румынская сторона якобы представила дипломату доказательства нарушения воздушного пространства. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 ноября. Позже в районе падения были обнаружены фрагменты беспилотника.

При этом румынские власти заявили, что жизни граждан не подвергались прямой угрозе. Несмотря на это, жителям округа Тулча в дельте Дуная было направлено экстренное предупреждение.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказал свое мнение по поводу появления беспилотников в странах Европы. По его словам, подобные инциденты с дронами используются для создания предлога. Он утверждает, что это делается для оправдания планов по конфискации замороженных российских активов, а все подобные инфоповоды создаются искусственно.