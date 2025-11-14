МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева для вручения ноты протеста. Поводом послужил инцидент с предполагаемым падением обломков беспилотного летательного аппарата на румынской территории. Об этом сообщает румынское издание Informat.ro.
По сведениям портала, румынская сторона якобы представила дипломату доказательства нарушения воздушного пространства. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 ноября. Позже в районе падения были обнаружены фрагменты беспилотника.
При этом румынские власти заявили, что жизни граждан не подвергались прямой угрозе. Несмотря на это, жителям округа Тулча в дельте Дуная было направлено экстренное предупреждение.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказал свое мнение по поводу появления беспилотников в странах Европы. По его словам, подобные инциденты с дронами используются для создания предлога. Он утверждает, что это делается для оправдания планов по конфискации замороженных российских активов, а все подобные инфоповоды создаются искусственно.