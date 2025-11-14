Названо безопасное количество апельсинов, которое можно съедать за день

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что мандарины можно есть каждый день, но не больше восьми штук в день. Если превысить это количество, то может начаться сильная аллергия на витамин С. При этом, лучше всего не употреблять мандарины в вечернее время суток. Желательно распределить допустимую норму цитруса на несколько приемов пищи.