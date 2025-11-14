Названо безопасное количество апельсинов, которое можно съедать за день

Сезон цитрусов в разгаре, однако, увлекаться ими и съедать за раз большое количество апельсинов или мандаринов не стоит. Причина — большое количество сахара и возможная аллергия, об этом рассказала в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
— Ежедневно можно съедать два средних апельсина. Если фрукт большой, то один. Сладкие фрукты нужно ограничить в два раза из-за количества углеводов в них. Если съесть цитрусов больше нормы, то возможна аллергическая реакция, — предупредила эксперт.
Собеседница издания уточнила, что в ограниченном количестве фрукты полезны, так как содержат фолиевую и аскорбиновую кислоты, витамины группы В и ряд других полезных веществ.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что мандарины можно есть каждый день, но не больше восьми штук в день. Если превысить это количество, то может начаться сильная аллергия на витамин С. При этом, лучше всего не употреблять мандарины в вечернее время суток. Желательно распределить допустимую норму цитруса на несколько приемов пищи.