Сколько стоит отопление дома древесными пеллетами, рассказал зампредседателя Госстандарта

По его словам, все это стало возможным благодаря принятым правительством мерам. «Мы значительно вливаем бюджетные средства в строительство энергоисточников, работающих на пеллетах. Перевод с дровяного топлива на пеллетное позволяет повысить эффективность использования топлива, снизить себестоимость производства тепловой энергии почти до 25% и, как следствие, повысить качество теплоснабжения, снизить тарифы на услуги теплоснабжения для населения. Самое важное, что сегодня и население активно подключилось к использованию пеллет. А благодаря мерам, принятым Президентом, — субсидирование приобретения котельного оборудования на пеллетах до 40%, сегодня можно приобрести котел, и 40% его стоимости компенсирует государство. Также на уровне правительства установлена единая цена на пеллеты — это Br50 за тонну. В среднем для отопления обычного жилого дома за отопительный сезон человек будет тратить где-то 3,5−4 тонны. То есть порядка Br200 за отопительный период сегодня достаточно, чтобы нагреть дом», — разъяснил Виталий Крецкий.