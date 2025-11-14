Сколько стоит отопление дома древесными пеллетами, рассказал зампредседателя Госстандарта

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какую выгоду можно получить от использования древесно-топливных пеллет в промышленности и быту, в эфире Первого информационного телеканала рассказал заместитель председателя Госстандарта, директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий.
По итогам пятилетки энергоемкость экономики Беларуси снизится на 5%
В Беларуси отходы лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий перерабатываются в древесно-топливные гранулы. Виталий Крецкий рассказал о преимуществах такого вида топлива. «Об эффективности их использования можно судить по объемам потребления. Мы приросли, если сравнивать с 2021 годом, в 2024 году в два раза, а в 2025 году только на внутреннем рынке — до трех раз», — отметил он.
По его словам, все это стало возможным благодаря принятым правительством мерам. «Мы значительно вливаем бюджетные средства в строительство энергоисточников, работающих на пеллетах. Перевод с дровяного топлива на пеллетное позволяет повысить эффективность использования топлива, снизить себестоимость производства тепловой энергии почти до 25% и, как следствие, повысить качество теплоснабжения, снизить тарифы на услуги теплоснабжения для населения. Самое важное, что сегодня и население активно подключилось к использованию пеллет. А благодаря мерам, принятым Президентом, — субсидирование приобретения котельного оборудования на пеллетах до 40%, сегодня можно приобрести котел, и 40% его стоимости компенсирует государство. Также на уровне правительства установлена единая цена на пеллеты — это Br50 за тонну. В среднем для отопления обычного жилого дома за отопительный сезон человек будет тратить где-то 3,5−4 тонны. То есть порядка Br200 за отопительный период сегодня достаточно, чтобы нагреть дом», — разъяснил Виталий Крецкий.
Он добавил, что предприятия лесной отрасли готовы оперативно поставлять такое топливо по заявкам граждан.
Виталий Крецкий отметил, что в Беларуси есть производители высокоэффективного котельного оборудования, которое не уступает мировым аналогам. Оно поставляется как на внутренний рынок, так и за рубеж.
«На ближайшую перспективу мы планируем значительно прирасти именно по внутреннему потреблению пеллет — до 125 тыс. тонн в год. Начинали всего лишь с 21 тыс. тонн в 2021 году», — сказал он, добавив, что к 2027 году три крупных котельных в системе Минэнерго планируют перевести на пеллеты. -0-