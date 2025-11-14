Врач Белоусова перечислила неочевидные симптомы сахарного диабета

Временное ухудшение зрения, постоянная усталость и слабость без причин на это могут свидетельствовать о наличии у человека сахарного диабета. Об этом рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.
Она пояснила, что повышенный уровень глюкозы в крови может спровоцировать изменения в сетчатке глаз, которые в свою очередь приводят к снижению остроты зрения.
— Частые инфекционные заболевания, особенно респираторные, кожные и болезни мочеполовой системы, могут указывать на развитие сахарного диабета. Это связано с тем, что длительно повышенный уровень сахара в крови способен ослаблять иммунитет и создавать благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов, — подчеркнула специалист.
По ее словам, на наличие сахарного диабета также может указывать медленное заживление ран. В случае появления этих симптомов Белоусова рекомендовала обратиться к врачу для проведения дальнейшей диагностики, передает Газета.Ru.
Врач отделения медицины сна и член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова рассказала, что плотные перекусы перед сном могут привести к появлению лишнего веса, развитию инсулинорезистентности и сахарному диабету.