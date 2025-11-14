Врач Белоусова перечислила неочевидные симптомы сахарного диабета

— Частые инфекционные заболевания, особенно респираторные, кожные и болезни мочеполовой системы, могут указывать на развитие сахарного диабета. Это связано с тем, что длительно повышенный уровень сахара в крови способен ослаблять иммунитет и создавать благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов, — подчеркнула специалист.