«Лукойл» ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими компаниями

Нефтяная компания «Лукойл» ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Представители «Лукойла» отметили, что во время будущей сделки все предприятия продолжат работу. Это позволит не только избежать перебоев в поставках нефти, но и даст возможность сохранить за нынешними сотрудниками их рабочие места.

— О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов, — передает официальный сайт «Лукойла».

Предварительно, активы компании планирует приобрести Gunvor Group. Все условия предстоящей сделки уже согласованы. «Лукойл» обязался отказаться от переговоров с другими потенциальными покупателями.

Министерство финансов США 22 октября объявило, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона затронут «Лукойл». Уже 27 октября руководство компании объявило о намерении продать зарубежные активы.

СМИ сообщили, что эти санкции могут стать началом новой «жесткой стратегии» США по отношению к России, и за ними могут последовать более серьезные ограничения.

