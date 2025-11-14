«Лукойл» ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими компаниями

Нефтяная компания «Лукойл» ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе компании.
Представители «Лукойла» отметили, что во время будущей сделки все предприятия продолжат работу. Это позволит не только избежать перебоев в поставках нефти, но и даст возможность сохранить за нынешними сотрудниками их рабочие места.
— О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов, — передает официальный сайт «Лукойла».
Предварительно, активы компании планирует приобрести Gunvor Group. Все условия предстоящей сделки уже согласованы. «Лукойл» обязался отказаться от переговоров с другими потенциальными покупателями.
Министерство финансов США 22 октября объявило, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона затронут «Лукойл». Уже 27 октября руководство компании объявило о намерении продать зарубежные активы.
СМИ сообщили, что эти санкции могут стать началом новой «жесткой стратегии» США по отношению к России, и за ними могут последовать более серьезные ограничения.