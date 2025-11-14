Ричмонд
Туск: Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией в начале недели

Дональд Туск заявил, что два погранперехода между Польшей и Белоруссией откроются на следующей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава планирует открыть два закрытых в предыдущие годы пограничных перехода на границе с Белоруссией в Бобровниках и Кузнице.

«Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели», — заявил Дональд Туск на видео, опубликованном в YouTube-канале Kancelaria Premiera.

По его словам, решение об открытии КПП обусловлено экономическими причинами, просьбами местных жителей, а также повышением уровня защищенности границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Белоруссия призвала Литву восстановить работу контрольно-пропускных пунктов на границе.

