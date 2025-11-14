Женщина пришла на плановое УЗИ и узнала, что вынашивает сразу девятерых детей

Ранее американские учёные из Бэйлорского университета по результатам масштабного исследования обнаружили, что ежедневный самогипноз может сократить частоту и интенсивность изнурительных приливов при менопаузе более чем на 60%. В эксперименте участвовали 250 женщин в постменопаузе. Одна группа в течение нескольких недель практиковала сеансы по аудиозаписям, а контрольная — слушала белый шум.