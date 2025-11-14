Как привязать электронную почту к аккаунту WhatsApp* и Telegram: инструкция

Авторизироваться в своем Telegram-аккаунте с нескольких устройств — например, с помощью второго телефона, компьютера или планшета. После этого коды для авторизации будут поступать на все устройства, на которых уже была выполнена авторизация. Вместо отправки СМС-кодов Telegram будет присылать код для входа на другие активные устройства. Важно не выходить из аккаунта в Telegram, если это единственное устройство, где выполнена авторизация. Установите или сбросьте облачный пароль. Для этого нужно перейти в раздел «Конфиденциальность» в настройках. Там можно установить пароль, который будет требоваться для входа в аккаунт в дополнение к авторизации через СМС-код. Укажите адрес электронной почты, к которому у вас всегда будет доступ. Этот адрес понадобится для сброса облачного пароля в случае его забывания. Добавьте адрес электронной почты для получения кодов авторизации. После того как будет выполнен предыдущий шаг, в разделе настроек конфиденциальности должен появиться пункт «Почта для входа» (иногда это происходит с небольшой задержкой). Укажите в этом пункте почтовый ящик для получения проверочных кодов — тогда они будут приходить на него, и необходимость в получении СМС-кодов отпадет.