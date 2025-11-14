Стали по-настоящему родными: у кого из знаменитостей есть приемные дети

Певица Маргарита Суханкина стала приемной матерью сразу для двоих детей, причем в возрасте 47 лет. Она всегда мечтала о своих детях, но многочисленные попытки забеременеть ни к чему не привели. После этого певица и решила усыновить Сережу и Леру, которым на тот момент было три и четыре года соответственно. Когда им исполнилось 10 лет, артистка рассказала детям, что они приемные. Однако на их отношения это никак не повлияло.