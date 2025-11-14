Стали по-настоящему родными: у кого из знаменитостей есть приемные дети

Актриса Юлия Высоцкая и ее супруг режиссер Андрей Кончаловский удочерили четырехлетнюю девочку по имени Соня. Это не единственная звездная пара, которая осчастливила чужого ребенка. У кого из звезд растут приемные дети — в материале «Вечерней Москвы».
Брэд Питт и Анджелина Джоли.
За время отношений актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли у них появилось шесть детей, трое из которых — приемные. В 2002 году Джоли решила усыновить Мэддокса из Камбоджи, а в 2005-м — Захару из Эфиопии. Позже Питт также оформил усыновление, и дети стали общими. В 2007 году они взяли мальчика из Вьетнама по имени Пакс Тьен. После скандального развода все дети остались с матерью.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс.
Актер Хью Джекман и его жена актриса Деборра-Ли Фернесс воспитывали двух приемных детей — сына Оскара и дочь Аву. Мальчика взяли в семью в 2000 году, а девочку — в 2005-м. Пойти на такой шаг знаменитости решили после многих неудачных попыток зачать детей. Актеры признавались, что их жизнь полностью изменилась в лучшую сторону благодаря детям, однако в 2023 году они развелись.
Маргарита Суханкина.
Певица Маргарита Суханкина стала приемной матерью сразу для двоих детей, причем в возрасте 47 лет. Она всегда мечтала о своих детях, но многочисленные попытки забеременеть ни к чему не привели. После этого певица и решила усыновить Сережу и Леру, которым на тот момент было три и четыре года соответственно. Когда им исполнилось 10 лет, артистка рассказала детям, что они приемные. Однако на их отношения это никак не повлияло.
Том Круз и Николь Кидман.
Актеры Том Круз и Николь Кидман усыновили двоих детей — дочь Изабель в 1993 году и сына Коннора в 2005 году. После развода дети остались с отцом и даже приняли его религиозные взгляды, вступив в секту сайентологов.
Татьяна Овсиенко.
Певица Татьяна Овсиенко в 1998 году, будучи на благотворительном концерте в Пензе, получила записку от заведующего Домом малютки с просьбой передать детям яблоки. Там она увидела двухлетнего мальчика по имени Игорь с врожденным пороком сердца. 17-летняя биологическая мать ребенка, узнав о недуге, бросила его. Эта история настолько тронула Овсиенко, что она без раздумий усыновила мальчика и задалась целью вылечить его.
Шарлиз Терон.
В 2012 году актриса Шарлиз Терон стала приемной матерью для мальчика из ЮАР. Артистка решила назвать его Джексоном. А в 2015 году она удочерила родившуюся в США темнокожую девочку по имени Августа. Шарлиз Терон всегда подчеркивала, что не препятствует самовыражению своих детей и старается проводить с ними как можно больше времени. При этом биологических детей у нее нет.
Шэрон Стоун.
У актрисы Шэрон Стоун трое приемных сыновей. Впервые она стала мамой в 2000 году, когда вместе с бывшим мужем Филом Бронштейном взяла под опеку мальчика по имени Роан, однако после развода он остался с отцом. В 2005 году знаменитость самостоятельно усыновила Лэрда, а в 2006-м — Куинна.
Андрей Кирилленко.
У баскетболиста Андрея Кирилленко четверо детей, один из которых приемный. Девочку Александру удочерили в 2009 году, когда у Андрея и его жены уже было двое сыновей, которые, несмотря на трудный возраст, с теплотой приняли сестру. Когда ей исполнилось пять лет, у нее появился еще один брат.
Мадонна.
У певицы Мадонны изначально было только двое биологических детей. Однако после поездки в Малави — одну из беднейших африканских стран — она создала благотворительный фонд, призванный помогать детским домам. Именно в этот период Мадонна усыновила больного пневмонией годовалого мальчика по имени Дэвид Банда. Артистка долго не могла отделаться от мысли, что ребенок не выживет без ее помощи, поэтому решилась на такой шаг. После этого она удочерила еще трех девочек — Мерси Джеймс и близняшек Эстер и Стеллу.
Сергей Зверев.
Стилист Сергей Зверев многих удивил, когда появился на публике с маленьким мальчиком по имени Сергей. Долгое время он уверял, что это его биологический сын, родившийся от возлюбленной, погибшей в ДТП. Однако в 2019 году Зверев-старший признался, что взял ребенка из приюта в 1996 году, когда ему было три года. Зверев-младший не общается со своим отцом уже много лет — у них часто возникали конфликты.
