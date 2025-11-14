Более суток в пути. Футболисты сборной Беларуси добрались до Копенгагена

Из Минска команда выехала на Варшаву вчера в 20.00, быстро прошла белорусский пограничный контроль, а вот польские пограничные службы очень «внимательно» отнеслись к гостям. В итоге процедуры продлились более 12 часов. В связи с этим пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту «Варшава — Копенгаген», который был заблаговременно заказан с целью упрощения логистики к месту проведения матча.