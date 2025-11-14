«Это в последний раз»: Польша лишь на год продлила помощь украинским беженцам

Польша продлила помощь украинским беженцам еще лишь на один год. Как заявил президент страны Кароль Навроцкий, закон о ее предоставлении украинцам был подписан в последний раз.
«Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала конфликта должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам», — заявил Навроцкий в ходе встречи с избирателями.
В августе Навроцкий также отклонил закон, предусматривающий социальные выплаты и медобслуживание для неработающих украинцев, проживающих в республике.
Ранее KP.RU сообщал, что Кароль Навроцкий упрекнул Украину в отсутствии благодарности. Президент Польши напомнил, что поддержка Киева не отменяет необходимости отстаивать национальные интересы республики.