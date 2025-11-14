Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это в последний раз»: Польша лишь на год продлила помощь украинским беженцам

Навроцкий: Польша продлила помощь украинским беженцам в последний раз.

Источник: Комсомольская правда

Польша продлила помощь украинским беженцам еще лишь на один год. Как заявил президент страны Кароль Навроцкий, закон о ее предоставлении украинцам был подписан в последний раз.

«Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала конфликта должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам», — заявил Навроцкий в ходе встречи с избирателями.

В августе Навроцкий также отклонил закон, предусматривающий социальные выплаты и медобслуживание для неработающих украинцев, проживающих в республике.

Ранее KP.RU сообщал, что Кароль Навроцкий упрекнул Украину в отсутствии благодарности. Президент Польши напомнил, что поддержка Киева не отменяет необходимости отстаивать национальные интересы республики.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше