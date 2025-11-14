Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний отдых

Путешественники активно готовятся к новогодним каникулам, в настоящий момент стоимость поездки по стране в период праздников составляет, в среднем, от 100 тысяч рублей. Об этом сообщил изданию NEWS.ru специалист в сфере туризма Дмитрий Горин.
— Средний чек путешествия по России на Новый год находится в диапазоне от 100 до 120 тыс. рублей на двоих, включая транспортные расходы. Все зависит от вида транспорта, часть путешественников передвигается на своем автомобиле. Авиа и железнодорожные билеты могут составлять до 60% от стоимости всей поездки, — сказал эксперт.
По словам специалиста, самыми востребованными зимой остаются горные курорты Красной поляны, а также Архыз, Домбай, Шерегеш. Среди популярных городов, традиционно, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград.
Ранее KP.RU сообщил, что в Новый год экстремалы едут к вулканам Камчатки и на Сахалин, где также есть трассы для лыжников. Привлекает зимой туристов и мягкий климат южных курортов: к новогодним праздникам в Крыму и Краснодарском крае разворачивается вторая туристическая волна, после бархатного сезона.