Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний отдых

— Средний чек путешествия по России на Новый год находится в диапазоне от 100 до 120 тыс. рублей на двоих, включая транспортные расходы. Все зависит от вида транспорта, часть путешественников передвигается на своем автомобиле. Авиа и железнодорожные билеты могут составлять до 60% от стоимости всей поездки, — сказал эксперт.