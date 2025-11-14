Врач перечислила главные ошибки при лечении ОРВИ

Простуда и вирусные заболевания требуют наблюдения врача, особенно если болеет ребенок. А вот от методов, которые не подтверждены медициной, лучше отказаться, так как они способны ухудшить ситуацию. Об этом сообщила aif.ru врач-оториноларинголог Людмила Джапаридзе.
— У лекарства с недоказанными свойствами, в частности у гомеопатических, масса сторонников даже среди врачей. Тем не менее доказательного эффекта нет. И если речь идёт об острой инфекции, скорее всего, они не помогут, и болезнь будет развиваться дальше. Более того, некоторые средства не так уж безвредны, и лучше поберечь печень, — отметила медик.
Врач также призвала отказаться от народных методов — по ее словам, ее стоит дышать над картошкой, класть горчицу в носки, ставить компрессы с водкой и растирать ею ребёнка. Подобные манипуляции также способны нанести серьезный вред детскому здоровью, уточнила доктор.
О необходимости ежегодной вакцинации от гриппа сообщил RT. Дело в том, что состав вакцины против гриппа ежегодно обновляется, поэтому делать прививки необходимо, чтобы обеспечить защиту от актуальных штаммов вируса.