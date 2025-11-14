Врач перечислила главные ошибки при лечении ОРВИ

— У лекарства с недоказанными свойствами, в частности у гомеопатических, масса сторонников даже среди врачей. Тем не менее доказательного эффекта нет. И если речь идёт об острой инфекции, скорее всего, они не помогут, и болезнь будет развиваться дальше. Более того, некоторые средства не так уж безвредны, и лучше поберечь печень, — отметила медик.