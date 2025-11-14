В Красном Сулине восстановили памятник защитникам Отечества

В Красном Сулине восстановили поврежденный вандалом памятник «Славным сынам Сулина». Об этом со ссылкой на СУ СК России по Ростовской области сообщает panram.ru.
Помощь в восстановлении оказали начальник городского следственного отдела, десантники и местные жители.
Напомним, памятник был поврежден в сентябре 2025 года. Подозреваемым оказался 35-летний житель города Зверево. Предварительно, мужчина повредил монумент камнем. Теперь его могут оштрафовать на сумму до 3 млн рублей, возможно также лишение свободы (ст. 243.4 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.
Памятник «Славным сынам Сулина» был установлен в 2014 году по инициативе горожан. Мемориал посвящен участникам боевых действий, погибшим в военных конфликтах второй половины XX — начала XXI века.
