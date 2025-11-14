В Красном Сулине восстановили памятник защитникам Отечества

Напомним, памятник был поврежден в сентябре 2025 года. Подозреваемым оказался 35-летний житель города Зверево. Предварительно, мужчина повредил монумент камнем. Теперь его могут оштрафовать на сумму до 3 млн рублей, возможно также лишение свободы (ст. 243.4 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.