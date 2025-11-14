Украшение подъезда к Новому году может обернуться для россиян штрафом

Юрист Артур Каримов в беседе с «Постньюс» предупредил, что самовольное украшение подъездов к Новому году может обернуться штрафом до пяти тысяч рублей. Эксперт пояснил, что подъезд относится к общему имуществу, и для его украшения необходимо предварительное согласие собственников и управляющей компании.