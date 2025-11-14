Ричмонд
Курганцы пожаловались на рекламный экран, который мешает спать по ночам. Фото

В Кургане на здании торгового центра «Пушкинский» появился рекламный экран, который мешает спать по ночам. Об этом говорится в жалобе.

На здании ТЦ в Кургане установили новый экран для рекламы.

«На здании ТЦ “Пушкинский” повесили светящийся экран, который светит в окна, тем самым мешая спать. Просим ограничить его работу ночью», — сообщается на сайте «Обратись».

Рекламный экран на здании.

В ответе горожанам представители мэрии написали, что видеоэкран работает в тестовом режиме. Владелец видеоэкрана уже предупрежден об обязанности отключать его с 23:00 вечера до 07:00 утра.