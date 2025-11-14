Юрист Салкин предупредил о штрафах за гирлянды на окнах

Размещение гирлянды на внешней стороне окна многоквартирного дома может привести к штрафу в связи с нарушением правил пожарной безопасности. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин. По его словам, перед украшением фасада нужно получить согласие жильцов.
Специалист пояснил, что формально нельзя использовать гирлянду дома без присмотра, если она не предназначена для круглосуточной работы по своим техническим характеристикам.
— Теоретически оставление включенной гирлянды, не предусмотренной для такой эксплуатации, без присмотра влечет за собой предупреждение или штраф для граждан в размере от пяти до 15 тысяч рублей за нарушение норм пожарной безопасности. Но вероятность, что сотрудник МЧС будет ходить и выяснять, какая гирлянда висит, невелика, — отметил Салкин.
Он подчеркнул, что внутри квартиры гирлянду можно вешать где угодно, но за ее пределами это недопустимо без согласия общего собрания собственников многоквартирного дома, передает News.ru.
Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова рассказала, что людям, которые намерены отпраздновать Новый год во дворе многоквартирного дома, может грозить штраф за распитие алкогольных напитков и запуск фейерверков.