ТАСС: Посольство Азербайджана в Киеве повредила ракета Patriot

Посольство Азербайджана в Киеве, судя по характеру повреждений, пострадало от попадания зенитной ракеты Вооруженных сил Украины от комплекса Patriot. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

— Подтверждением этому являются многочисленные фотографии… с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет, — говорится в материале.

Незадолго до этого Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в республике Михаила Евдокимова. Дипломату вручили ноту протеста из-за удара по азербайджанскому посольству в Киеве.

Москва периодически уличает Киев в распространении недостоверной информации. Например, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что украинская сторона начала информационную атаку на республику — в Сети начали появляться «вбросы», ложь и недостоверная информация.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь заявила, что украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов стоят за дипфейками с использованием смоделированного нейросетью голоса главы ведомства Сергея Лаврова.

