Россиян предупредили об опасных последствиях употребления энергетиков с кофеином

Регулярное употребление энергетических напитков может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, в том числе, со стороны нервной системы. Об этом в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Екатерина Сысоева.
— Высокие дозы кофеина нарушают сосудистый тонус, повышают риск ишемии нервных структур. Кофеин, кислоты и синтетические добавки провоцируют нарушения памяти, снижение концентрации и расстройство сна. Возможны полинейропатии, проявляющиеся слабостью конечностей и нарушением походки, — объяснила доктор.
Она добавила, что энергетики также повреждают слизистую желудка и поджелудочную железу, что увеличивает риск гастритов, язвы и панкреатитов.
Ранее KP.RU рассказал, что пристрастие к энергетикам довело 22-летнего геймера из Петербурга до предсмертного состояния. Он не ходит, с трудом говорит, у парня развилась отдышка. Все дошло до реанимации, последние годы парень фактически не выходит из больниц.