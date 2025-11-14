Ричмонд
Россиян предупредили об опасных последствиях употребления энергетиков с кофеином

Терапевт Сысоева: увлечение энергетиками грозит нарушением памяти и походки.

Источник: Комсомольская правда

Регулярное употребление энергетических напитков может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, в том числе, со стороны нервной системы. Об этом в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Екатерина Сысоева.

— Высокие дозы кофеина нарушают сосудистый тонус, повышают риск ишемии нервных структур. Кофеин, кислоты и синтетические добавки провоцируют нарушения памяти, снижение концентрации и расстройство сна. Возможны полинейропатии, проявляющиеся слабостью конечностей и нарушением походки, — объяснила доктор.

Она добавила, что энергетики также повреждают слизистую желудка и поджелудочную железу, что увеличивает риск гастритов, язвы и панкреатитов.

Ранее KP.RU рассказал, что пристрастие к энергетикам довело 22-летнего геймера из Петербурга до предсмертного состояния. Он не ходит, с трудом говорит, у парня развилась отдышка. Все дошло до реанимации, последние годы парень фактически не выходит из больниц.