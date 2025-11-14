Россиян предупредили об опасных последствиях употребления энергетиков с кофеином

Ранее KP.RU рассказал, что пристрастие к энергетикам довело 22-летнего геймера из Петербурга до предсмертного состояния. Он не ходит, с трудом говорит, у парня развилась отдышка. Все дошло до реанимации, последние годы парень фактически не выходит из больниц.