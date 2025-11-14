Хоккеист «Металлурга» Федоров признался, какую обиду испытывает, выходя на лед

Магнитогорец признался, что хотел бы испытать себя в противостоянии с канадцами.
Отсутствие возможности соревноваться с сильнейшими хоккейными командами на мировой арене, в частности с канадской, вызывает сожаление. Соответствующими эмоциями, которые испытывает, выходя на лед, поделился нападающий молодежной сборной России и магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Михаил Федоров.
«Обидно, но мы спортсмены, и от нас мало что в данном вопросе зависит. А так, конечно, хочется посоперничать с сильнейшими, посмотреть на них, бросить им вызов. Противостояние России и Канады — классика мирового хоккея», — заявил Михаил Федоров в интервью RT.
Хоккеист выразил надежду, что когда-нибудь доведется сыграть с «кленовыми листьями» и проверить себя на их уровне. Он вспомнил, как ранее все переживали за российскую команду, которая выступала на первенствах планеты и Олимпиадах.
Как сообщало URA.RU, ранее капитан хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска Егор Яковлев выразил сожаление по поводу отсутствия российской сборной на международных хоккейных турнирах из-за продолжающейся дисквалификации. Он подчеркнул, что особенно негативно последствия сказываются на молодых спортсменах.