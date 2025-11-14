Сборную Белоруссии по футболу задержали в Польше перед матчем отбора на ЧМ-2026

Сборная Белоруссии по футболу не сумела вовремя вылететь в Данию на матч отбора чемпионата мира из-за того, что им «по непонятным причинам» пришлось задержаться на пропускном пункте в Польше на более чем 12 часов. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Белоруссии.