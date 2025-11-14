Сборную Белоруссии по футболу задержали в Польше перед матчем отбора на ЧМ-2026

Сборная Белоруссии по футболу не сумела вовремя вылететь в Данию на матч отбора чемпионата мира из-за того, что им «по непонятным причинам» пришлось задержаться на пропускном пункте в Польше на более чем 12 часов. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Белоруссии.
Национальная команда вечером 13 ноября направилась в Варшаву на автобусе, откуда должна была вылететь в Копенгаген. Однако из-за проблем на границе им пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса.
— Таким образом, на данный момент время национальной сборной Беларуси в пути… составляет 18 часов. При этом команде еще предстоит дорога до Варшавы и перелет в Копенгаген, — передает официальный сайт федерации.
Это не первый случай демонстративно предвзятого отношения к белорусам и россиянам со стороны западных стран. Так, организаторы вильнюсского марафона ранее заявили, что не станут признавать победителями граждан России и Белоруссии, если они финишируют первыми.
Международная федерация санного спорта приняла решение о недопуске российских спортсменов на Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году.