На Запорожской АЭС из-за автоматической защиты отключилась линия «Днепровская»

Одна из двух линий электропередачи ЗАЭС отключена из-за срабатывания автоматической защиты, ситуация находится на контроле.

Источник: Комсомольская правда

На Запорожской атомной электростанции из-за срабатывания автоматической защиты отключилась линия электропередачи «Днепровская». Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

«Отключена линия электропередачи “Днепровская” — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Представители ЗАЭС заявили, что в настоящий момент нужды станции временно запитаны от электролинии «Ферросплавная-1». Ситуация находится на контроле, нарушения условий безопасности не зафиксировано.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий электропередачи. Встреча прошла в Калининграде 14 ноября.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше