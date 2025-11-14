На Запорожской АЭС из-за автоматической защиты отключилась линия «Днепровская»

На Запорожской атомной электростанции из-за срабатывания автоматической защиты отключилась линия электропередачи «Днепровская». Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
«Отключена линия электропередачи “Днепровская” — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.
Представители ЗАЭС заявили, что в настоящий момент нужды станции временно запитаны от электролинии «Ферросплавная-1». Ситуация находится на контроле, нарушения условий безопасности не зафиксировано.
Ранее KP.RU сообщал, что глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий электропередачи. Встреча прошла в Калининграде 14 ноября.