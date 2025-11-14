Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что во время его первого визита в США в 1990 году граждане страны спрашивали у него, действительно ли СССР планировал сбросить на страну ядерную бомбу.
— Я, когда попал в Америку в 1990 году, они впервые видели человека из России, из СССР. Они просто… Я был как северный кореец для них. У них всегда был первый вопрос: «Правда ли, что вы собирались кинуть на нас атомную бомбу?», — высказался блогер.
По его словам, жители Соединенных Штатов всегда были подвержены пропаганде и верили в этот мифы о Советском Союзе. Об этом Лебедев рассказал в выпуске новостей, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».
24 января 2024 года бывший советник главы Министерства войны США полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Россия не представляет угрозы для страны, вопреки распространенному среди американцев мифу. По его словам, люди, которые представляют наибольшую угрозу для Вашингтона, занимают «выборные» посты в американском правительстве.