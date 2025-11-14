КС России допустил административную и уголовную ответственность за одно ДТП

Конституционный суд (КС) России постановил, что водителей можно привлекать одновременно к административной и уголовной ответственности за одно нарушение ПДД, если оно привело к разным последствиям для пострадавших. Решение было принято 14 ноября.
Поводом стало обращение Ивановского райсуда, который рассматривал жалобу гражданина. Мировой судья привлек его к административной ответственности после ДТП в феврале 2024 года. Управляемый им автобус столкнулся с легковой машиной, которая затем врезалась в другую.
В результате аварии водитель первой машины погиб, а водитель второй получил легкие травмы. За гибель человека против водителя автобуса возбудили уголовное дело. Легкие травмы второго пострадавшего стали основанием для административного наказания.
Ивановский суд усомнился, не нарушает ли это конституционный принцип о запрете двойного наказания. Суд приостановил дело и направил запрос в КС. Конституционный суд разъяснил, что одно нарушение ПДД, повлекшее разные последствия, может образовывать сразу два состава правонарушения.
