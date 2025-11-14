КС России допустил административную и уголовную ответственность за одно ДТП

Поводом стало обращение Ивановского райсуда, который рассматривал жалобу гражданина. Мировой судья привлек его к административной ответственности после ДТП в феврале 2024 года. Управляемый им автобус столкнулся с легковой машиной, которая затем врезалась в другую.