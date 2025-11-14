Ричмонд
Во Франции начали расследование против 6 платформ после скандала с Shein

Политик Серж Папен заявил, что на фоне скандала с Shein другие платформы также «начали наводить порядок».

Источник: Аргументы и факты

Во Франции на фоне скандала с интернет-магазином Shein начали расследование в отношении еще нескольких торговых онлайн-платформ, их обвинили в продаже не отвечающих нормам товаров и нарушении законов о защите несовершеннолетних, передает Le Parisien.

По словам франзузского политика Сержа Папена, специалисты обнаружили, что две платформы продавали секс-куклы с внешностью детей. В то же время еще четыре магазина предлагали купить оружие категории А, такое как кастеты и мачете.

«Мы сообщили прокурору республики обо всех платформах, которые предлагали незаконный контент», — отметил Серж Папен.

Он добавил, что на фоне скандала с Shein другие платформы также «начали наводить порядок».

Ранее появилась информация, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню добивается приостановки работы платформы Shein на фоне скандала по продаже «секс-кукол, похожих на детей».