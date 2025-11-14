Шведский стол опробовали в белорусской школе вскоре после критики Лукашенко системы питания детей

В Беларуси не первый год ищут новые формы для организации школьного питания. Особенно активно после недавнего совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы, и заявил о воровстве в школьных столовых. А Комитет госконтроля сказал о жалобах самих учащихся на питание в школах Беларуси, а также об итогах проверок столовых учреждений образования, которые выявили еду с истекшими сроками годности, недовесы, вынос продуктов.