Шведский стол опробовали в белорусской школе вскоре после критики Лукашенко системы питания детей

Шведский стол опробовали в белорусской школе вскоре после критики президентом Александром Лукашенко системы питания детей. О новшестве в Гродненской городской гимназии имени А. И. Дубко рассказывает телеканал СТВ.
В Беларуси не первый год ищут новые формы для организации школьного питания. Особенно активно после недавнего совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы, и заявил о воровстве в школьных столовых. А Комитет госконтроля сказал о жалобах самих учащихся на питание в школах Беларуси, а также об итогах проверок столовых учреждений образования, которые выявили еду с истекшими сроками годности, недовесы, вынос продуктов.
В качестве варианта для того, чтобы еда была не только полезной, но и вкусной, в одной из гродненских гимназий накрывают накрывают питание с элементами шведского стола. При такой форме, которую апробируют впервые в области, дети сами выбирают, что съесть.
«Система шведского стола пришлась по вкусу гимназистам. Конечно, успех зависит не только от формы подачи. Главный критерий — качество блюда», — сказали в эфире.
А одна из учениц заметила и такое преимущество:
«Раньше постоянно ставили кого-то на дежурства. А теперь каждый может выбрать то, что ему нравится».
Замдиректора гимназии имени Дубко Елена Швед озвучила меню:
«По вторым у нас сегодня — конвертики с колбасой и сыром, шницель натуральный, оладьи картофельные и филе из птицы в сыре».
В сюжете добавляют, что эффект от новой системы подачи в учреждении образования заметили сразу:
«Меню составляется по утвержденным технологическим картам, но при этом разнообразное, и отходов минимум. Первоначально это был экспериментальный проект для учащихся 10 и 11 классов, но теперь шведской линией пользуются и ребята помладше. За три перемены через питание по принципу “все включено” проходят почти полтысячи гимназистов».
Напомним, не так давно министр образования Беларуси Андрей Иванец оценил в эфире «Первого информационного телеканала» идею шведских столов в школьных столовых. Именно такая инициатива не так давно была озвучена в Государственной Думе России. Иванец тогда напомнил, что школа не является рестораном, а главное для Минобразования то, чтобы питание учеников было качественным и полезным. Само же предложение о шведском столе министр оценил так:
«Не думаю, что это самая революционная и правильная идея. Потому что мы понимаем: здоровье наших детей находится в наших руках, в том числе в соответствии с качеством того питания, которое мы предоставляем».
А еще министр образования отметил после упомянутого совещания у президента, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.