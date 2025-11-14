Петер Сийярто: Венгрия направит 1,5 миллиона евро Ливану вместо Украины

Взнос Будапешта в Европейский фонд мира в размере 1,5 миллиона евро не направят на военную помощь Украине — эти средства пойдут на оказание содействия Вооруженным силам Ливана. Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с ливанским коллегой Юсефом Раджи, которая прошла в Бейруте.