Петер Сийярто: Венгрия направит 1,5 миллиона евро Ливану вместо Украины

Взнос Будапешта в Европейский фонд мира в размере 1,5 миллиона евро не направят на военную помощь Украине — эти средства пойдут на оказание содействия Вооруженным силам Ливана. Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с ливанским коллегой Юсефом Раджи, которая прошла в Бейруте.

Сийярто объяснил собеседнику, что мир и стабильность на Ближнем Востоке отвечает национальным интересам Венгрии.

— Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим 1,5 миллиона евро на поддержку Вооруженных сил Ливана, — написал венгерский министр на своей странице в соцсети X.

Правительство Венгрии не раз заявляло, что выступает против использования средств Европейского фонда мира для финансирования военных поставок Украине со стороны Евросоюза (ЕС).

Днем ранее, 13 ноября, Сийярто призвал прекратить оказывать финансовую помощь Украине из-за процветания коррупции в стране. Он добавил, что Будапешт не станет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов.

