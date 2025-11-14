Петер Сийярто: Венгрия направит 1,5 миллиона евро Ливану вместо Украины

Взнос Будапешта в Европейский фонд мира в размере 1,5 миллиона евро не направят на военную помощь Украине — эти средства пойдут на оказание содействия Вооруженным силам Ливана. Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с ливанским коллегой Юсефом Раджи, которая прошла в Бейруте.
Сийярто объяснил собеседнику, что мир и стабильность на Ближнем Востоке отвечает национальным интересам Венгрии.
— Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим 1,5 миллиона евро на поддержку Вооруженных сил Ливана, — написал венгерский министр на своей странице в соцсети X.
Днем ранее, 13 ноября, Сийярто призвал прекратить оказывать финансовую помощь Украине из-за процветания коррупции в стране. Он добавил, что Будапешт не станет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов.