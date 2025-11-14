Египтянка пришла на плановое УЗИ и узнала, что вынашивает сразу девятерых детей

22 октября стало известно, что жительница Подмосковья Людмила Ефремова стала матерью в 13-й раз — разница между старшим и младшим ребенком составила 25 лет. На свет появилась девочка весом 3,8 килограмма и ростом 55 сантиметров. На данный момент пара растит пятерых сыновей и восьмерых дочерей. По словам Ефремовой, для них многодетность является естественной, поскольку они сами выросли в больших семьях.