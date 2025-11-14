Египтянка пришла на плановое УЗИ и узнала, что вынашивает сразу девятерых детей

Во время планового ультразвукового обследования беременная египтянка выяснила, что вынашивает сразу девятерых детей. Местные врачи объяснили такой необычный случай многоплодия возможным приемом лекарственных средств для стимулирования овуляции без необходимого врачебного контроля.
Медицинские специалисты объяснили, что эти препараты могут вызывать одновременное созревание нескольких яйцеклеток в течение одного менструального цикла. Превышение рекомендуемой медиками дозировки увеличивает вероятность оплодотворения значительного числа женских половых клеток.
Пока неизвестно, планирует ли женщина оставить все девять эмбрионов. Гинеколог, комментировавший случай, пояснил, что современные медицинские стандарты позволяют уменьшить число оплодотворенных яйцеклеток, чтобы снизить риски для здоровья матери и обеспечить лучшие условия для развития оставшихся детей, передает Al Arabiya.
22 октября стало известно, что жительница Подмосковья Людмила Ефремова стала матерью в 13-й раз — разница между старшим и младшим ребенком составила 25 лет. На свет появилась девочка весом 3,8 килограмма и ростом 55 сантиметров. На данный момент пара растит пятерых сыновей и восьмерых дочерей. По словам Ефремовой, для них многодетность является естественной, поскольку они сами выросли в больших семьях.