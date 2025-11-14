Ричмонд
DW: в Германии захоронили останки 39 советских солдат

В Германии захоронили останки 39 советских военнослужащих, которые были обнаружены за последние годы в различных местах земли Бранденбург.

Источник: Аргументы и факты

В Германии захоронили останки 39 советских военнослужащих, которые были обнаружены за последние годы в различных местах земли Бранденбург. Церемония прошла в рамках памятных мероприятий, посвящённых 80-летию боев весной 1945 года на Одере, сообщает Deutsche Welle*.

Пресс-секретарь VDK Диане Темпель-Борнетт отметила, что церемония прошла «в очень достойной, дружелюбной и доброжелательной атмосфере», а главным акцентом стала «человечность и уважение к памяти погибших».

По ее словам, целью организации остается достойное погребение каждого найденного солдата: «Каждый человек заслуживает этого. Это последняя услуга, которую мы можем оказать — вернуть умершим их достоинство».

На мероприятии присутствовал российский посол в Германии Сергей Нечаев в качестве представителя посольства РФ, с которым VDK сотрудничает по вопросам опознания советских солдат.

* СМИ, внесенное в России в список иностранных агентов.