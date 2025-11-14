DW: в Германии захоронили останки 39 советских солдат

В Германии захоронили останки 39 советских военнослужащих, которые были обнаружены за последние годы в различных местах земли Бранденбург. Церемония прошла в рамках памятных мероприятий, посвящённых 80-летию боев весной 1945 года на Одере, сообщает Deutsche Welle*.