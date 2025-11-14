Названы добавки с магнием, которые действительно работают

Магний — одна из самых популярных биодобавок, однако при дефиците этого микроэлемента важно выбирать препараты, которые действительно будут работать. Какой магний усваивается организмом, сообщил изданию «Постньюс» врач-терапевт Никита Харлов.
— Биодобавка действительно работает, но перед употреблением важно смотреть на форму магния. При дефиците желательно использовать тот, что связан с аминокислотами, — считает доктор.
Медик добавил, что в последнее время употребление магния стало неким трендом, о котором люди часто слышат от знакомых или читают в интернете. Однако перед употреблением любых витаминов или микроэлементов лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом.
Ранее KP.RU рассказал, что дефицит магния в организме способен негативно влиять на многие органы и системы: он может стать причиной повышенной тревожности и раздражительности, ухудшить течение таких заболеваний как артериальная гипертензия, сахарный диабет и бронхиальная астма.