Москвичам пообещали снег и зимние морозы в выходные

Синоптик Вильфанд: на выходных в Москве выпадет снег и похолодает до −7 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Уже в ближайшие выходные в Москве ожидается снег и зимние морозы. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом Lenta.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Уже в эту субботу ночью будет мокрый снежок, кое-где он даже ляжет. В субботу днем еще в первой половине дня он будет выпадать. В Москве в парках и где нет асфальта снежок будет, — сказал метеоролог.

А в воскресенье москвичей ожидает похолодание. Согласно прогнозу, ночные температуры опустятся до −7… −5 градусов. Днем температура воздуха составит 0… −2 градуса, однако, снегопада уже не будет, ожидается малооблачная погода.

При этом, уже со следующей недели погода вновь начнет кардинально меняться, рассказал RT. Холодной будет и ночь на понедельник. А с полудня понедельника начнётся повышение температуры. Уже во вторник дневные значения температуры могут составить +7…+9 градусов, отмечают синоптики.

