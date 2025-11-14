Солнечный удар прошел мимо цели: как мощнейшая вспышка обошла Землю

Ученые пояснили, что данная вспышка, ставшая второй по силе в 2025 году, произошла в области 4274. Эта область находится на Солнце в таком положении, что все выбросы проходят мимо Земли. Таким образом, несмотря на высокую мощность события, никакого ударного воздействия на магнитное поле и инфраструктуру планеты не ожидается.