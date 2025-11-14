Солнечный удар прошел мимо цели: как мощнейшая вспышка обошла Землю

Коллектив лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщил, что мощный выброс плазмы после солнечной вспышки класса X4.0 не затронет нашу планету.
Ученые пояснили, что данная вспышка, ставшая второй по силе в 2025 году, произошла в области 4274. Эта область находится на Солнце в таком положении, что все выбросы проходят мимо Земли. Таким образом, несмотря на высокую мощность события, никакого ударного воздействия на магнитное поле и инфраструктуру планеты не ожидается.
Специалисты отметили, что это уже четвертый случай за последние дни, когда облако плазмы от активных солнечных событий не достигает Земли. Они подчеркивают, что подобные ситуации, когда мощные вспышки оказываются абсолютно безопасными, являются вполне обыденными.
Для иллюстрации этой мысли ученые напомнили о самой крупной вспышке XXI века, случившейся 4 ноября 2003 года. Тогда, как и сейчас, событие не привело ни к каким последствиям на Земле, поскольку его источник находился на краю солнечного диска.
