Польша задержала сборную Белоруссии перед вылетом на матч отбора ЧМ

13 ноября футболисты отправились на автобусе в Варшаву, чтобы оттуда вылететь в Копенгаген. Однако пересечение границы и прохождение таможенного контроля на польской стороне заняло более 12 часов, из-за чего руководство федерации пришлось согласовывать новое время вылета чартерного рейса.