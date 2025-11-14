Ричмонд
Польша задержала сборную Белоруссии перед вылетом на матч отбора ЧМ

По состоянию на 17:00 мск команда находилась в пути более 18 часов.

Источник: Аргументы и факты

Национальная сборная Белоруссии по футболу не смогла вовремя вылететь на матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командой Дании из-за проблем с логистикой, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

13 ноября футболисты отправились на автобусе в Варшаву, чтобы оттуда вылететь в Копенгаген. Однако пересечение границы и прохождение таможенного контроля на польской стороне заняло более 12 часов, из-за чего руководство федерации пришлось согласовывать новое время вылета чартерного рейса.

По состоянию на 17:00 мск команда находилась в пути более 18 часов.

Матч между сборными Дании и Белоруссии состоится в Копенгагене 15 ноября, начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Польша построит второе заграждение на границе с Белоруссией.