В Индии в полицейском участке произошел взрыв, восемь человек ранены

Причина взрыва в полицейском участке в Индии неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

В результате взрыва в полицейском участке города Новгам, расположенного в индийском регионе Джамму и Кашмир, пострадали не менее восьми человек. Как сообщают источники газеты Hindustan Times, инцидент произошел во время планового осмотра служебных помещений.

По информации издания, взрывная волна повредила несколько служебных автомобилей, находившихся на территории отделения. Причины взрыва в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Стамбуле тоже произошел взрыв. По данным турецкого издания Takvim, причиной инцидента в районе Кагытхан стала утечка бытового газа. В результате происшествия пострадал один гражданин. На место происшествия оперативно выехали пожарные и спасательные команды.

Очевидцы публиковали в социальных сетях кадры, на которых виден густой черный дым, поднимающийся от одного из жилых зданий города.

