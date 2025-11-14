На Петербург обрушился первый мощный снегопад в этом году. Видео

Ранее синоптики прогнозировали, что первый снег в Санкт-Петербурге появится не ранее чем через две недели после ноябрьских праздников. При этом в начале ноября в городе ожидалась комфортная погода без осадков и с дневной температурой четре — шесть градусов тепла.