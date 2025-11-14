На Петербург обрушился первый мощный снегопад в этом году. Видео

В Петербурге выпал первый в этом сезоне снегопад.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался первый в этом сезоне снегопад. Информацию о погодных изменениях URA.RU сообщили местные жители.
В местных чатах петербуржцы делятся фотографиями и видео заснеженных улиц, подтверждая приход зимы. Снег заметили в районе станции метро «Приморская» и на севере города.
Судя по карте осадков, снег уже появился на юге области и города и продолжает распространяться. Жители активно обсуждают погодные изменения в онлайн-сообществах, отмечая непривычную для этого времени года погоду.
Ранее синоптики прогнозировали, что первый снег в Санкт-Петербурге появится не ранее чем через две недели после ноябрьских праздников. При этом в начале ноября в городе ожидалась комфортная погода без осадков и с дневной температурой четре — шесть градусов тепла.