Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Петербург обрушился первый мощный снегопад в этом году. Видео

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался первый в этом сезоне снегопад. Информацию о погодных изменениях URA.RU сообщили местные жители.

В Петербурге выпал первый в этом сезоне снегопад.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался первый в этом сезоне снегопад. Информацию о погодных изменениях URA.RU сообщили местные жители.

В местных чатах петербуржцы делятся фотографиями и видео заснеженных улиц, подтверждая приход зимы. Снег заметили в районе станции метро «Приморская» и на севере города.

Судя по карте осадков, снег уже появился на юге области и города и продолжает распространяться. Жители активно обсуждают погодные изменения в онлайн-сообществах, отмечая непривычную для этого времени года погоду.

Ранее синоптики прогнозировали, что первый снег в Санкт-Петербурге появится не ранее чем через две недели после ноябрьских праздников. При этом в начале ноября в городе ожидалась комфортная погода без осадков и с дневной температурой четре — шесть градусов тепла.