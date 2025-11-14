В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, перехват воздушных целей произошёл в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.