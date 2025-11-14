Ричмонд
Россиянам назвали неочевидную привычку, ведущую к ожирению

Хирург Умнов: кофе с молоком и сладкий чай после еды ведут к ожирению.

Источник: Комсомольская правда

Набор лишнего веса может спровоцировать не только еда, но и напитки. Сладкий чай сам по себе способен заменить калорийный десерт, об этом предупредил в разговоре с NEWS.ru хирург Александр Умнов.

— Очень важно не запивать все подряд кофе с молоком или сладким чаем. Эти напитки точно так же способствуют ожирению, как любые сладости и жирная молочная продукция, — объяснил доктор.

По его словам, в зоне риска и те, кто питается неравномерно. Лучше утолить голод легким перекусом, чем долго не есть, а потом употребить огромное количество еды.

Ранее KP.RU сообщил, что ежегодно во всем мире регистрируется 2,2 миллиона новых случаев диабета второго типа и 1,2 миллиона новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний, причина которых лежит в злоупотреблении газировкой и подслащенными напитками.

Вред сладких напитков в том, что они очень быстро усваиваются, вызывая скачок уровня сахара в крови, при этом их ценность для пищеварения мизерная.